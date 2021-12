Ligabue: “Non abbattete San Siro, piuttosto sia destinato ai concerti”

Il cantante emiliano: "Sarebbe un modo per iniziare a risolvere la questione degli spazi dedicati alla musica"

Anche Luciano Ligabue si espone contro l'abbattimento dello stadio di San Siro. Il rocker emiliano, intervistato dal Corriere della Sera, propone una soluzione alternativa per il Meazza che preservi la permanenza della struttura: "Non tiratelo giù, permetteteci di usarlo ancora. Anche se non verrà più sfruttato per il calcio, che venga destinato ai concerti: sarebbe un modo per iniziare a risolvere la questione degli spazi dedicati alla musica".