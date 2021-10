Ligabue: “Ho visto l’Inter col Sassuolo. Squadra più bella dell’anno scorso”

Il rocker emiliano: "Con il Sassuolo ho visto due Inter, quella della seconda mezz'ora ha meritato di vincere"

Nel corso della presentazione della serie tv a lui dedicata e che sarà proposta da RaiPlay, il cantante Luciano Ligabue ha parlato anche dell'Inter dicendosi sostanzialmente contento di quanto fatto vedere dalla sua squadra del cuore sin qui: "Sono andato a vedere la partita contro il Sassuolo e ho visto due Inter: una per un’ora in preda al Sassuolo e una per mezz’ora che invece ha meritato di vincere. È un’Inter più bella di quella dell’anno scorso, bella da vedere, ma anche le concorrenti sono più agguerrite. Se pensiamo a tutto quello che è successo la scorsa estate posso dire che oggi è un bel progetto".