L’idea di De Siervo: portare la Serie A negli Usa durante i Mondiali

Il progetto sta raccogliendo consensi: si giocherebbe nella East Coast, dove il fuso orario rispetto all'Italia è più ridotto

L'indiscrezione, anticipata dal sito Tutto Mercato Web nei giorni scorsi, trova ora conferme dalle colonne de La Repubblica: l'ad di Lega Serie A Luigi De Siervo vuole organizzare un torneo negli Stati Uniti, nello specifico nella costa orientale, con i 20 club di Serie A durante i Mondiali in Qatar. Il tutto non solo per consentire ai giocatori non convocati di mantenere comunque condizione e ritmo partita, ma anche e soprattutto per concedere una vetrina importante al nostro calcio oltreoceano. "Difficile, non impossibile, un progetto di sistema che ora ha bisogno di sponsor forti. L'idea di De Siervo sta raccogliendo consensi, nessun conflitto di orari coi Mondiali e con la Fifa, visti i fusi orari diversi. Per i club, una occasione di provare i giovani e tenere in allenamento chi non partecipa al campionato del mondo", si legge.