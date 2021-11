Libera: “Marotta bravissimo manager. Sull’addio di Conte mi ha detto una cosa”

L'ex difensore dell'Inter: "Quando giocavo al Varese aiutava il magazziniere della squadra. Era appassionatissimo di calcio"

Giacomo Libera, ex attaccante dell'Inter negli anni Settanta, racconta la sua esperienza nella squadra nerazzurra ai microfoni dell'edizione di Bari de La Repubblica. Svelando di avere praticamente interrotto ogni contatto con il mondo del calcio: "Non sono in contatto con nessuno, a parte Beppe Marotta. Quando ero al Varese lui faceva l'aiuto magazziniere per la nostra società. Era un grandissimo appassionato di calcio e cominciò così, dando una mano al magazziniere della squadra, pur di frequentare il mondo del pallone. Ha fatto carriera perché è davvero un bravissimo manager. Ci sentiamo via sms, ogni tanto, e abbiamo commentato assieme l'addio di Antonio Conte all'Inter: non potevamo farci niente, mi ha detto, purtroppo i conti in rosso ci avevano messo di fronte a un bivio".