L’ex arbitro Marelli: “Rosso revocato a Radu? Qualcosa non quadra”

L'analisi dell'ex fischietto: "Se il VAR interviene su una scelta soggettiva dell'arbitro, siamo fuori protocollo"

Se la decisione di togliere l'iniziale doppio giallo a Radu da parte di Pairetto non ha fatto troppo rumore lo si deve al risultato finale di Inter-Lazio. Il 2-1 nerazzurro ha fatto in modo che la retromarcia dell'arbitro non generasse troppe chiacchiere, ma la frittata resta. L'ex fischietto Luca Marelli commenta l'accaduto: "Ci sono tre falli nella stessa azione. Il primo lo commette Zaccagni su Barella, poi Radu stende Lautaro e Dumfries. Secondo il mio parare, Zaccagni andava ammonito e anche Radu per il fallo su Dumfries, mentre quello su Lautaro era molto lieve. Ma questa è una mia valutazione. Quello che non va è la procedura attraverso la quale è stata tolta la doppia ammonizione al romeno della Lazio. Se per Pairetto andava ammonito due volte, doveva restare il rosso. Il VAR non può intervenire su una decisione soggettiva dell'arbitro, ma solo in uno scambio di persona che qui non c'è stato visto che effettivamente i falli sono tre e non due. Per cui la scelta più corretta doveva essere quella del rosso a Radu e del giallo a Zaccagni. Non abbiamo l'audio, andiamo per intuizione, ma su questo episodio qualcosa non quadra: se si interviene su una valutazione soggettiva siamo fuori protocollo".