Emiliano Leva, dirigente che ha avuto l'opportunità di scoprire il talento di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, parla ai microfoni di TMW Radio del possibile futuro dei due giocatori. A proposito del centrocampista del Sassuolo afferma: " Lui è un '99, l'ho avuto quando aveva 13 anni, così come Scamacca, e l'ho portato avanti fino ai 15 anni. Davide è un ragazzo forte fisicamente, visione di gioco e tempi d'inserimento. In un centrocampo a tre è perfetto, a due sarebbe un problema. Dove lo vedrei meglio? L'Inter può essere una buonissima soluzione.

Simoni Inzaghi lo conosce perfettamente, visto che è stato nelle giovanili della Lazio. E' un accostamento importante quello dell'Inter. Credo che Inzaghi sia felice di accogliere nel suo centrocampo uno come lui. Altrimenti lo vedrei bene in una squadra che gioca in mezzo a tre".