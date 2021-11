Letsch: “Conte? Ha vinto ovunque sia stato, è uno dei tecnici più interessanti”

Il tecnico del Vitesse, prossimo avversario del Tottenham: "Non sappiamo esattamente cosa aspettarci"

L'avvicendamento sulla panchina del Tottenham tra Nuno Espirito Santo e Antonio Conte ha spiazzato Thomas Letsch , tecnico del Vitesse , prossimo avversario degli Spurs in Conference League: "Non sappiamo esattamente cosa aspettarci - ha ammesso candidamente -. Abbiamo cercato di preparare la squadra a diverse opzioni. Abbiamo anche visto le partite del Chelsea e dell'Inter dell'era Conte. Alla fine, guardiamo solo a noi stessi e ci concentriamo su quello. Quello che faranno è solo speculazione".

La cosa certa è che Letsch è nutra una grande ammirazione per Conte. "È uno degli allenatori più interessanti in questo momento. Ha avuto successo ovunque e ha una visione chiara. Ha vinto il campionato al Chelsea e all'Inter e ha avuto anni importanti alla Juventus. Non vedo l'ora di incontrarlo. Ovviamente non sappiamo cosa potrà fare in due giorni al Tottenham. Anche noi ci poniamo questa domanda. Non possiamo entrare nella sua testa. Nelle partite abbiamo dimostrato di poter raggiungere un alto livello e domani ci riproveremo".