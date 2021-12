Letizia Paternoster: “Con questa Inter sono tornata a sognare tanto”

La ciclista azzurra: "Sono interista da sempre, l'Inter è una tradizione di famiglia"

La stella del ciclismo azzurro Letizia Paternoster, fresca di titolo iridato nell'eliminazione ottenuto ai Mondiali di Roubaix, racconta per il Matchday Programme di Inter-Torino il suo tifo per l'Inter: "Sono interista da sempre, mio padre è un super tifoso e fin da piccolissima ho sempre guardato le partite in televisione e non solo. L'Inter è una tradizione di famiglia. Di questa Inter mi piacciono tutti perché con questa squadra sono tornata a sognare tanto e ringrazio tutti per questo. Lo Scudetto è stato fantastico".