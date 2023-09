Alessandro Buongiorno è a rischio per il match tra Torino e Inter, in programma il 21 ottobre alle 18 nello stadio granata. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto in data odierna il difensore hanno infatti evidenziato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro. "La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio", precisa il club in una nota.

Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto in data odierna Alessandro Buongiorno hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. pic.twitter.com/GWvo1PQAJv — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 29, 2023