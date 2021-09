Lerner: “InterSpac, fare come il Bayern è possibile. Apriamo i portafogli”

Il giornalista: "Questa operazione può aiutare anche a cambiare il rapporto col tifo organizzato"

Anche Gad Lerner accoglie con enorme favore la creazione del progetto InterSpac. Anche perché, a suo dire, l'operazione di azionariato popolare potrebbe aprire anche un nuovo fronte non esclusivamente economico. Questo il pensiero espresso nel corso del forum 'Se non ora, quando?': "La cifra degli azionisti del Bayern Monaco è alla nostra portata, ciascuno di noi deve lavorare tirando fuori il portafoglio. Io non vedo solo convenienza per la società in questa operazione, ma anche un rapporto con la tifoseria organizzata che può e deve cambiare nel nostro calcio. Io ho nel cuore la curva del Bayern Monaco nel 2015 con lo striscione di benvenuto ai rifugiati, il busto dedicato all'ex presidente Kurt Landauer epurato dai nazisti in quanto ebreo. Non è detto che l'azionariato popolare non possa svolgere una funzione positiva negli stadi. Chiudo mostrando la mia solidarietà al portiere del Milan Mike Maignan per quanto successo a Torino".