L’Equipe e la seconda maglia: “L’Inter continua a rompere le convenzioni”

La nuova maglia away fa parlare di sé anche oltreconfine: il quotidiano francese dedica spazio sul proprio sito

Le innovazioni, stilistiche e non solo, portate dalla seconda maglia dell'Inter presentata quest'oggi vengono poste in risalto anche dal quotidiano francese L'Equipe. Che parlando della nuova divisa away dei nerazzurri sottolinea come il club continui a "rompere le convenzioni", includendo in questo discorso anche il nuovo logo e la prima maglia. L'Equipe fa risaltare anche il fatto che la divisa è stata realizzata al 95% in poliestere riciclato.