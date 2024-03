Doppio esposto di Assoutenti ad Agcom e Antitrust per aprire un'istruttoria sulla sponsorizzazione che lega Inter e Atalanta a Leovegas.news. Secondo quanto riportato dall'associazione gli accordi violerebbero le norme del Decreto Dignita.

Secondo l'esposto, si tratta di sponsorizzazioni che pubblicizzerebbero indirettamente il gioco con vincite in denaro. "Coi nostri esposti abbiamo quindi chiesto alle Autorità competenti di aprire una apposita istruttoria su tali sponsorizzazioni, verificando se si tratti di una possibile ed indiretta pubblicità al gioco vietata dalle norme e/o una pratica scorretta e, in tal caso, di sanzionare le società responsabili delle violazioni inibendo la prosecuzione dell'illecito. Lo sport ed in particolare il calcio rappresenta un modello di vita per tanti giovani e per questo va sempre salvaguardato", dichiara il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.