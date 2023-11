Si è concluso il mese di ottobre, trentuno giorni molto positivi per l'Inter di Simone Inzaghi, che hanno concluso il mese con un bilancio di quattro vittorie sulle cinque disputate tra campionato e Champions League e segnato 9 gol, a fronte dei 3 subiti. Numeri che hanno portato l'Inter al primo posto in campionato e in classifica del Gruppo D della Champions, a pari punti con la Real Sociedad. Come fa notare Inter.it i protagonisti nerazzurri del mese appena concluso sono tanti, da Thuram a Calhanoglu, passando per Dumfries e Sommer. Ma il LeoVegas.News Player of the Month sarà solo uno ed è arrivato il momento di votarlo.

I candidati sono, non a caso, i sopraccitati quattro: Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries e Yann Sommer. I tifosi nerazzurri potranno votare uno dei quattro calciatori attraverso un sondaggio online sul profilo Instagram di LeoVegas.News.

"Un mese da protagonista assoluto" per Marcus Thuram, si legge su Inter.it, che "ha lasciato un segno importante nell'ottobre nerazzurro" mettendo a referto 3 gol e un assist in 5 presenze tra campionato e Champions. È l'attaccante francese il Man of the Match per le sfide contro Torino e Roma scelto dai tifosi nerazzurri. "Per tre volte Tikus ha segnato il gol dell'1-0, risultando decisivo nei successi contro il Benfica e contro i giallorossi. Un contributo totale, che va ben oltre i semplici numeri: Thuram è stato indubbiamente uno dei trascinatori dell'Inter in questo mese di ottobre".