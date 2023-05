Come ogni mese, in casa Inter torna puntuale l'appuntamento con LEOVEGAS.NEWS GOAL OF THE MONTH. Ad aprile sono nove i candidati alla palma di miglior gol del mese che possono votare i tifosi nerazzurri: dalle tre reti contro il Benfica siglate da Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Joaquin Correa fino al piazzato di Jacopo Martini contro il Frosinone. In lizza anche il diagonale di Tabitha Chawinga contro la Roma e il secondo graffio di Romelu Lukaku contro l'Empoli. A chiudere il gol partita Federico Dimarco contro la Juventus in Coppa Italia, l'acrobazia di Robin Gosens con la Lazio e la sassata di Aleksandar Stankovic contro l'Udinese.

