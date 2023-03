Come ogni mese, i tifosi dell'Inter possono a votare per il LEOVEGAS.NEWS GOAL OF THE MONTH, scegliendo tra i gol più belli realizzati dalla Prima Squadra, Prima Squadra Femminile e Primavera. Diversi i protagonisti candidati per febbario: in lista ci sono i due capolavori di Aleksandar Stankovic contro Napoli e Sampdoria, le reti di Tabitha Chawinga contro Sassuolo e Fiorentina, l'incornata decisiva di Lautaro Martinez nel derby, il gol di Marta Pandini in casa della Roma e quello di Francesco Pio Esposito contro il Cagliari.