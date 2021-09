Leone, ds Ternana: “Mulattieri sta facendo bene. La B regala gente di talento”

Il dirigente delle Fere parla anche di Lucca: "Abbiamo provato in tanti a prenderlo, lo volevamo anche noi"

Intervistato da Tutto Mercato Web, Luca Leone, direttore sportivo della Ternana, rivela quelli che sono i potenziali uomini mercato della Serie B: "Samuele Mulattierista facendo bene, ma anche Cori del Cosenza. La B comunque regala tanti calciatori di talento". In evidenza anche Lorenzo Lucca, leader del Pisa capolista e finito, secondo i rumors, nel mirino dell'Inter: "L’anno scorso lo abbiamo visto tutto l’anno, fece anche due gol contro di noi e ci impressionò per la sua capacità tecnica. Ci abbiamo provato in tanti, lo volevamo anche noi".