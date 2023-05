Presente anche lui alla presentazione del libro di Adriano Galliani, Leonardo si è fermato a parlare coi cronisti presenti delle imminenti finali europee: "L'Italia ha sempre saputo adattarsi a delle situazioni. Le tre italiane non erano sicuramente favorite per arrivare neanche in semifinale, però l'Italia ha sempre una risorsa in più: conosce il gioco del calcio. Riesce sempre a trovare un modo di essere competitiva. Non è il miglior momento del calcio italiano ma i risultati parlano chiaro, non ci sono solo tre italiane in finale, anche squadre come Milan e Napoli hanno combattuto in Europa. L'Italia vince un Mondiale giocando nel modo giusto, l'Italia vince in Europeo anche se non era la squadra migliore sapendo adattarsi a delle situazioni e l'Italia arriva in tre finali delle competizioni europee. Forse non sono le favorite, ma la possibilità di vincere c'è".

Il City è così favorito con l'Inter?

"Non è mai facile battere una squadra italiana".