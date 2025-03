È furioso James Rodriguez, e non fa nulla per nascondere la propria rabbia per la decisione da parte della FIFA di escludere il Club Leon dal prossimo Mondiale per Club. Il colombiano, stella della formazione messicana, non le manda a dire in conferenza stampa: "È un'ingiustizia enorme, e non sono l'unico a pensarla così, ma anche tutti noi nella squadra. Credo che tutto sia stato guadagnato sul campo. Come club, siamo un po' feriti da tutte queste cose. Penso che, considerando tutto questo, se siamo fuori, non è giusto".

L'invettiva di James continua: "La squadra che entrerà al nostro posto macchierà il calcio. Non credo che sia giusto per la società che ha fatto grandi cose, per i tifosi che hanno fatto sacrifici per poter andare, e come faremo a dire loro ora che non ci andranno?. Un altro punto toccato da James Rodríguez nella conferenza stampa è che, secondo lui, ci sono piani per costringere il León a farsi da parte e far entrare un'altra squadra, soprattutto all'interno della FIFA, e che questo danneggerebbe gravemente la prima edizione di un torneo già nel mirino delle critiche negli ultimi mesi: "Chi restituirà tutto questo ai tifosi? Penso che l'interesse vada oltre molte cose esterne. Ho dei dubbi; è strano, e penso che ci sia un enorme interesse affinché qualche altra squadra possa essere lì. !uindi penso che la FIFA debba darsi una mossa perché ho dei dubbi. Ho dei dubbi, e il calcio è macchiato", ha affermato.