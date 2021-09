Leno all’Inter, il ds Edu dà un indizio? Per i media inglesi l’affare è possibile

Il ds dell'Arsenal ha definito il nuovo portiere Ramsdale un elemento importante per il futuro. Parole che aprono all'uscita del tedesco verso Milano

Bernd Leno è uno dei profili studiati dall'Inter per il dopo Samir Handanovic. La notizia delle sirene nerazzurre ha trovato eco sui tanti media britannici, che hanno letto nell'ottica di un possibile trasferimento a Milano per il numero 1 tedesco anche le parole del ds dei GunnersEdu, intervenuto a Sky Sports sulla strategia di mercato e soffermatosi in particolare sull'acquisto del nuovo portiere Aaron Ramsdale: "Si vede una strategia e per ogni singolo nome posso spiegarvi il perché del loro arrivo. Aaron Ramsdale, ad esempio, è un ottimo giocatore e ha il potenziale per essere in futuro un elemento importante della squadra. Per il futuro della squadra dobbiamo bilanciare quella posizione: il motivo per cui l'abbiamo acquistato? Nel ruolo di portiere abbiamo già un giocatore, che è Bernd Leno, ma dovevamo inserire qualcuno che ci possa aiutare per il futuro".