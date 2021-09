L’emozione di Romanò: “Dopo aver vinto l’Eurovolley mi ha scritto Barella”

Il nuovo opposto della Powervolley Milano, fresco campione d'Europa con gli azzurri di De Giorgi, è un grande tifoso interista

Dopo aver festeggiato la conquista dell'Europeo di pallavolo con la Nazionale italiana, l'opposto 24enne Yuri Romanò ha raggiunto la Powervolley Milano, squadra con la quale disputerà il prossimo campionato. Ai microfoni del quotidiano Il Giorno, Romanò ha confermato la sua grande passione per il calcio e per l'Inter. Rivelando un aneddoto: "Ho una passione enorme per l'Inter, una delle cose più incredibili che mi è successa dopo la vittoria è che mi ha scritto Nicolò Barella facendomi i complimenti".