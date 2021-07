Lele Adani compie 47 anni, gli auguri dell’Inter

L'ex difensore interista, Daniele Adani spegne oggi 47 anni. L'Inter gli augura buon compleanno a nome di tutto il Club e dei tifosi nerazzurri

Ex difensore nerazzurro, oggi commentatore tv e telecronista, Lele Adani compie oggi 47 anni. Ha vestito la maglia nerazzurra dall’estate del 2002 per due stagioni nelle quali ha collezionato 45 presenze e 5 gol tra Serie A, Coppa Italia e coppe europee distinguendosi per dedizione, passione e professionalità - ricorda l'Inter sul sito ufficiale, dove esprime i migliori auguri di un buon compleanno da parte del Club e dei tifosi nerazzurri.