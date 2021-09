Lele Adani alla Rai, ora è ufficiale. Bulbarelli: “Sarà una voce libera”

L'ex difensore dell'Inter, che arriva in Viale Mazzini dopo nove anni, sarà opinionista di punta anche per i Mondiali di Qatar 2022

Adesso è ufficiale: Daniele Adani, commentatore tecnico su Sky Sport dal 2012 al 2021, entra a far parte della squadra di Rai Sport. Adani, che sarà opinionista e commentatore al Mondiale in Qatar, esordirà domenica 26 settembre nello studio di 90° Minuto, la storica trasmissione della domenica pomeriggio, in onda alle 18.25, condotta in questa stagione da Marco Lollobrigida e Giovanna Carollo. Questa l'accoglienza del direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli: "Sono orgoglioso di accogliere Adani nella grande famiglia di Rai Sport. L’abbiamo corteggiato a lungo e non è stato facile ricevere il suo sì. Lele è un perfezionista, e prima di accettare ha voluto conoscere nel dettaglio quello che sarebbe stato il suo ruolo. Sarà una voce libera e autorevole. Grazie al suo appeal sui giovani e nel mondo social avremo la possibilità di avvicinare alla tv generalista anche un’altra importante fetta di pubblico. Con lui abbiamo intenzione di sperimentare e di innovare, soprattutto in prospettiva Mondiali Qatar 2022, manifestazione della quale la Rai detiene, in esclusiva assoluta, i diritti di trasmissione per l’Italia".