Leicester, Rodgers: “Eriksen non è un’opzione per noi. Spero torni al top”

Il tecnico nordirlandese esclude le Foxes dalla corsa di mercato per l'ex Inter

Non sarà il Leicester City la squadra di Premier League alla quale Christian Eriksen sarebbe pronto a unirsi per riprendere in mano la sua carriera dopo aver risolto il contratto con l'Inter. Lo ha spiegato Brendan Rodgers, tecnico delle Foxes: "Negli anni abbiamo visto che tipo di talento sia Christian, ma in questo momento non è il giocatore al quale stiamo guardando - le sue parole -. Non siamo in una posizione finanziaria per fare troppo in questa sessione di mercato, quindi ci concentreremo sui giocatori che abbiamo e auguriamo a Christian tutto il meglio. Spero davvero che possa tornare a giocare di nuovo, è bello che stia bene. Ovviamente, dopo l'addio all'Inter, si sente abbastanza bene per andare ad allenarsi e tornare in campo. Spero, incrociando le dita, possa tornare al livello di una volta e riportare in campo quel talento straordinario che aveva".