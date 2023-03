L'ex difensore Nicola Legrottaglie ha parlato a Sportitalia di Inter-Juventus, nella prospettiva nerazzurra: "L'Inter non ha nemmeno un singolo giocatore che sugli esterni punti l'uomo, che vada all'uno contro uno. Conte faceva meglio, perché? Perché giocava direttamente sulle punte, che erano molto più vicine e tutti gli altri ruotavano attorno. Oggi no, lo sviluppo è diverso.

Così come gioca l'Inter dovresti avere i due esterni quasi come due attaccanti, invece sono molto bassi. Contro il Benfica sarà avvantaggiata secondo me, perché i portoghesi giocano e impongono la partita. La Juventus non l'ha fatto e l'Inter è andata in difficoltà":