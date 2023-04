La Lega Serie A torna a riunirsi in assemblea il prossimo venerdì 5 maggio alle ore 12, all'Hotel Gallia di Milano. All'ordine del giorno tra le altre cose l'invito ad offrire per i diritti tv del campionato di Serie A. Si parlerà anche di attività della Lega all'estero, calcio femminile, manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento.