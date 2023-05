Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e la Lega Serie A, in vista della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in programma lunedì 8 maggio. In occasione della 34ª Giornata della Serie A TIM sarà promossa la campagna “E poi ci siamo incontrati. Da oltre 150 anni siamo ovunque. Per chiunque”: in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

La ricorrenza di quest`anno si inserisce al termine di un lungo periodo di straordinario impegno e fatica che ha visto 150mila Volontari in tutta Italia in campo già dai primi momenti dell’emergenza sanitaria pandemica fino al conflitto in Ucraina. Situazioni che si sono sovrapposte e mescolate all’opera quotidiana di ogni volontario e volontaria al servizio della propria comunità con l’unico obiettivo di alleviare la sofferenza umana.

Con la campagna 2023 “E poi ci siamo incontrati. Da oltre 150 anni siamo ovunque. Per chiunque” si vuole celebrare quella scintilla che riaccende la speranza dando la forza, a migliaia di persone, di credere di poter ricostruire la propria vita, anche da zero, lasciandosi accompagnare dall’operato e dalle parole dei Volontari della Croce Rossa.

Sono oltre 150mila i Volontari della CRI impegnati in attività e progetti a sostegno di persone e comunità. Nel 2022 la Centrale di Risposta Nazionale della Croce Rossa Italiana ha preso in carico quasi 100mila richieste di aiuto, il progetto “Officine della Salute” ha supportato quasi 3.800 persone e garantito gratuitamente più di 5.500 visite mediche, di cui 4.107 specialistiche, alle persone più fragili. E ancora, oltre 58.000 servizi di supporto psico-sociale erogati e più di 32mila le persone raggiunte nell’ambito delle iniziative di integrazione sociale, con attività di orientamento, inclusione lavorativa, attività per ex detenuti e di socializzazione.