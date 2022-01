L'ex dg Siaes sostituisce Cascasco

La Lega Serie A, riunitasi oggi in Assemblea allo Sheraton di Milano, ha nominato il nuovo consigliere indipendente dopo l’uscita di Maurizio Casasco, in base ad uno degli ordini del giorno della riunione: si tratta di Gaetano Blandini, ex direttore generale Siae, che ha ottenuto 12 voti.