Lega Serie A apre ufficio a New York. De Siervo: “Operativi dal prossimo mese”

La sede sarà nella 6th Avenue, a pochi passi da Manhattan. "Presto nuove sedi anche a Dubai e Shanghai"

Il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi oggi, ha approvato l'apertura di una sede dell'organizzazione a New York, nella 6th Avenue, a pochi passi dall'Empire State Building. Nel nuovo ufficio lavoreranno Charlie Stillitano, Scott Guglielmino e Marco Messina, punti di riferimento negli Stati Uniti per gli appassionati di calcio italiano. Queste le parole dell'ad Luigi De Siervo: "Con grande soddisfazione ci apprestiamo all'inaugurazione del primo ufficio all’estero della Lega Serie A, finalizzando un progetto avviato mesi fa e rimandato a causa della pandemia. Dal prossimo mese di gennaio saremo operativi nel centro di Manhattan, per promuovere l'immagine della Serie A in Nord America e costruire un dialogo costante con CBS Sports e la folta comunità di appassionati al nostro campionato. Con questo ponte di contatto con gli Stati Uniti avremo la possibilità di sviluppare nuove iniziative e opportunità commerciali su tutto il territorio americano, per noi e per i nostri club, proseguendo la nostra strategia di internazionalizzazione che prevede nei prossimi mesi l'apertura di altre sedi nel mondo, a partire da Dubai e Shanghai".