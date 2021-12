Lega A: ricavi in aumento a livello commerciale. Si cercano nuovi sponsor

Pubblicità virtuale e ricerca di nuovi partner: l'universo della Serie A s'apre globalizzando il suo status

La Serie A punta sulla pubblicità virtuale e non solo, andando in cerca di nuovi sponsor. Il recente accordo tra la Lega Serie A e Interregional Sports Group (ISG) consentirà infatti alla lega di fornire pubblicità virtuale a tutti i suoi club in una prima volta per il mondo del calcio. L’accordo vale tra i 25 e i 30 milioni a stagione e al centro ha due elementi chiave: la fornitura e l’implementazione di una soluzione di pubblicità virtuale controllata a livello centrale e i diritti per la vendita dei cosiddetti “tappetini virtuali” nei mercati al di fuori dell’Italia.

Per i club, l’accordo porta così ai club la possibilità di avere quattro nuovi spazi legati ai tappetini virtuali ai lati delle porte, il posizionamento di un brand nel cerchio del centrocampo durante il prepartita, l’intervallo e alla fine delle partite, la pubblicità perimetrale e anche i tappetini virtuali per le panchine. Complessivamente, si parla di un totale di 450 minuti da poter vendere per ogni partita, con cinque feed che coprono rispettivamente l’Italia, il resto d’Europa, le Americhe, l’Asia e l’area MENA (Medio Oriente e Africa). La Lega, come riferiscono i colleghi di Calcio e Finanza, ha fatto registrare ricavi in aumento a livello commerciale fino al 38% nel triennio 2021-2024 rispetto ai tre anni precedenti, grazie ai nuovi accordi siglati con i vari partner che la stanno accompagnando nelle competizioni; e continua a cercare sponsor per completare l’attuale portafoglio di accordi.