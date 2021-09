Lega A, De Siervo: “Tutte le leghe contro il Mondiale ogni due anni”

L'Ad va dritto al punto sul tema che scalda questi giorni

Arriva anche il commento della Lega Serie A sulla proposta che in questi giorni sta ventilando in giro per gli ambienti: l'introduzione del Mondiale di calcio ogni due anni. Si fa portavoce del campionato italiano l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo, che va dritto al punto senza girarci attorno: "La storia e la tradizione del Mondiale ogni quattro anni, come le Olimpiadi, non può essere cancellata senza valutare gli impatti negativi di un simile cambiamento. Dopo la battaglia contro la Superlega, tutte le Leghe mondiali membri del World Leagues Forum si sono espresse compatte contro questo nuovo attacco all’integrità sportiva dei nostri campionati. Questa proposta cerca solo di garantire alla Fifa nuove date da sfruttare commercialmente in danno dell’interesse dei tifosi, dei campionati nazionali, dei club che, è bene ricordarlo, sono gli unici a pagare le prestazioni sportive dei vari calciatori".