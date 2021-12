Ledesma: “Mou ha portato entusiasmo, ma il progetto Roma è in costruzione”

L'ex Lazio si schiera dalla parte dello Special One: "Non credo oggi possa arrivare a chissà quali grandi livelli, ma non per colpa sua o della società"

Nove anni al servizio della Lazio e oggi giocatore di calcio a 8 ancora per la Lazio, Cristian Ledesma, intervenuto in collegamento con Pomeriggio Sky Sport, ha commentato il lavoro di José Mourinho alla Roma, allenatore che "per la sua personalità porta tantissimo entusiasmo" come ha prontamente detto. "Entusiasmo che ha portato a Roma, e io avendoci vissuto so benissimo che lo ha fatto. Però non credo che sia una squadra con un progetto a breve termine ma è una squadra in costruzione. Mou sta studiando, valutando, sperimentando e cercando di capire cosa potrà fare in futuro con questi giocatori. Non credo Mourinho oggi possa arrivare a chissà quali grandi livelli, ma semplicemente perché appunto c’è un processo di costruzione non perché parliamo male del lavoro di una società appena arrivata.