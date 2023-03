Ai microfoni di Telerama, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è tornato a parlare della trasferta di San Siro: "Il gol che ho fatto al TAR non ha portato punti, ma ci siamo goduti comunque una giornata bellissima. È stato emozionante vedere gli oltre 5mila nostri tifosi del terzo anello di San Siro, con molte donne e bambini. Sarebbe stato un peccato non viverla così. Entrando in campo con il DS Trinchera abbiamo ricordato quando abbiamo giocato a Melfi, mentre ieri eravamo nella scala del calcio".