Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Lecce Roberto Piccoli racconta le sue ambizioni dopo una prima parte di stagione comunque discreta con la maglia giallorossa: "Come sto? Bene, finalmente. Contro l’Inter abbiamo perso, ma non abbiamo sfigurato, nonostante giocassimo in casa della migliore squadra del campionato. Io mi sto lasciando alle spalle due brutti infortuni, sto sempre meglio e non voglio più fermarmi".

Il prodotto del vivaio dell'Atalanta rivela poi quelli che sono i suoi modelli: "Guardo ancora dei filmati di Duvan Zapata e soprattutto di Bobo Vieri, il mio bomber preferito. Oggi c’è Lautaro Martinez, il più forte del campionato, e all’estero Erling Haaland, che segna con una continuità impressionante. Bisogna prendere spunto dai più forti per provare a migliorare".