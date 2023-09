Dopo un fantastico inizio di stagione che lo vede sin qui imbattuto, il Lecce sbarcherà all'Allianz Stadium con tutta la volontà di mettere i bastoni tra le ruote anche alla Juventus nell'anticipo di domani del turno infrasettimanale di Serie A. Il tecnico giallorosso Roberto D'Aversa, intervenuto in conferenza stampa, torna sullo zero alla voce sconfitte che accomuna i salentini all'Inter capolista: "Ci sono stati alcuni episodi in cui siamo stati abbastanza fortunati. Ma questo non vuol dire che non ci siamo guadagnati la posizione attuale.

Noi andiamo a lavorare durante la settimana sugli aspetti dove abbiamo sbagliato in precedenza. Siamo in questa posizione esclusivamente grazie al lavoro quotidiano che svolgiamo. Noi come il Leicester? È giusto avere questo entusiasmo ma bisogna rimanere concentrati. Per il paragone sui social con il Leicester, ricordo la differenza di introiti tra la Premier League e la Serie A, quindi c’è troppa differenza tra noi e loro".