Lecce, Baroni: “Con la Roma un’opportunità, non una trasferta premio”

Dalla sfida tra giallorosse la possibile avversaria dell'Inter ai quarti: "Non potremo sbagliare nulla", afferma il tecnico

In caso di qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, l'Inter avrà come avversaria una tra Roma e Lecce, che si sfideranno domani all'Olimpico. Il tecnico salentino Marco Baroni, parlando alla vigilia dell'incontro, non vuole che la sua squadra si senta battuta in partenza al cospetto dei capitolini e anzi fa capire di tenere particolarmente a questa sfida: "La partita con la Roma è un premio per tutti, ma non va pensata come una trasferta premio, ma come un'opportunità per misurarci con una grande di Serie A, che ha giocatori di livello internazionale. Non dobbiamo avere timore, ma coraggio, senza snaturarci. La Roma ci tiene a questa competizione e per noi sarà bello trovare un avversario che farà una partita importante. Domani non sarà una festa, è un’opportunità per giocare in uno stadio meraviglioso contro una squadra fortissima: dovremo lanciare una sfida a noi stessi. Sono curioso di vedere la mia squadra, non si potrà sbagliare nulla, neanche una rimessa laterale. Non dovremo giocare un calcio timoroso, se vai lì rannicchiato ti passeggiano sopra".