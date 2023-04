Anche Rafael Leao scende in campo contro il razzismo, prendendo le difese di Romelu Lukaku, ieri sera ammonito, quindi espulso, per aver semplicemente reagito a degli insulti discriminatori piovuti dalla curva della Juve prima, durante e dopo il rigore trasformato dal belga nella gara di Coppa Italia: "Ibra ha subito cori razzisti nella partita contro la Roma. Dopo aver segnato ha esultato, poi è stato sanzionato dall'arbitro con il cartellino giallo quando prima era stato insultato da tutti i tifosi giallorossi - ha ricordato l'attaccante del Milan su Instagram -. E alla fine non è stato fatto niente: nessuna punizione, nessuna sospensione.