Il Milan vince a Newcastle e strappa il pass per i playoff di Europa League, con non pochi rimpianti per la qualificazione mancata agli ottavi di Champions League. Ora, come sottolineato da Rafael Leao, l'obiettivo continentale dei rossoneri deve essere quello di provare a vincere il trofeo, senza perdere di vista il campionato: "E' ancora lunga, le altre (Inter e Juve, ndr) stanno facendo bene ed è chiaro - le parole del portoghese a Mediaset Infinity -. Noi dobbiamo pensare step by step, partita per partita. Ora abbiamo il Monza a San Siro, vogliamo vincere".