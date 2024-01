Secondo le notizie del 30 gennaio, Suning.com ha pubblicato le sue previsioni sulla performance per il 2023: per quanto riguarda lo scorso anno, le vendite del settore elettrodomestici dell'azienda cresceranno, superando il tasso di crescita del settore; si prevede che l'utile netto attribuibile agli azionisti della società madre sarà in perdita. di 3,25-4,25 miliardi di yuan, una riduzione delle perdite anno su anno del 73,80%-79,96%; Durante il periodo in esame, i profitti e le perdite non operativi della società hanno totalizzato un aumento di circa 900-1,2 miliardi di yuan nel netto della società utile attribuibile agli azionisti di società quotate, principalmente per l'impatto dei proventi derivanti dalla cessione delle attività in diritto d'uso della società.

Nel 2023, la società ha implementato adeguamenti di riduzione delle attività di Carrefour in Cina e ha promosso adeguamenti in termini di chiusura dei negozi, che hanno comportato una significativa diminuzione rispetto all'anno precedente dei ricavi delle vendite e un aumento dell'importo dei compensi e delle altre spese sostenute dalla chiusura dei negozi; Allo stesso tempo, le rettifiche della società ai conti aziendali di Carrefour in Cina, compreso l'avviamento, le attività a lungo termine sono state sottoposte a test per eventuali perdite di valore. Il valore contabile delle attività o dei gruppi di attività relativi alle attività di Carrefour è confrontato con il loro valore recuperabile. le attività vincolate sono costituite sulla differenza tra il valore recuperabile ed il valore contabile. La combinazione dei fattori di cui sopra porterà alle perdite di Carrefour China nel 2023.

In sintesi, nel quarto trimestre del 2023, escludendo l'impatto delle perdite su investimenti correnti, compensi e altre spese sostenute per la chiusura di negozi maturate da alcune società collegate secondo il metodo del patrimonio netto, l'utile dovrebbe essere una perdita di 100 milioni yuan: un profitto di 100 milioni di yuan.