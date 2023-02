(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Quattro leggende della FIFA hanno visitato l'ospedale universitario Robert Debré di Parigi e incontrato alcuni piccoli pazienti: si tratta dell'ex nazionale francese e ceo della FIFA Foundation, Youri Djorkaeff, di Alessandro Del Piero, del camerunese Geremi Njitap e dell'ex centrocampista offensivo marocchino Houssine Kharja. Dopo aver intrattenuto i tifosi per molti anni con le proprie prodezze, il quartetto ha portato sorrisi sui volti dei pazienti. Hanno iniziato trascorrendo del tempo con circa 20 bambini dei reparti di cardiologia, nefrologia e gastroenterologia, prima di incontrarsi in una delle sale comuni dell'ospedale con altri 20 pazienti dell'unità di psichiatria infantile. "È stata una giornata emozionante - ha detto Djorkaeff -. Abbiamo fatto visita ai bambini e ai loro genitori, nonché ai medici e alle infermiere che si prendevano cura di loro. Abbiamo trascorso un po' di tempo con loro, portando loro un sorriso e raccontando loro alcune famose storie di calcio".

"Oggi è stato davvero toccante - ha aggiunto Del Piero -. All'inizio è stato uno spettacolo triste, perché ti trovi di fronte a tutti questi bambini che lottano per la loro salute. Ma non ci è voluto molto per renderci conto che c'è molto di più, perché puoi vedere la forza, la speranza e la fiducia in loro e il sorriso che hanno per te. Mi sento così fortunato. Ero così felice di essere lì e di passare del tempo con loro, parlare con loro e condividere alcune esperienze".