Le decisioni dell’assemblea di Lega: Crypto.com nuovo technology partner

Il brand sarà presente in tutte le grafiche relative a Var e Goal Line Technology

L’Assemblea della Lega Serie A, svoltasi oggi pomeriggio, ha visto la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Società. Con grande soddisfazione per il risultato raggiunto in termini di valorizzazione del prodotto i Club hanno assegnato a STATS Perform i 'Pacchetti Scommesse Sportive e Dati' per i prossimi tre anni, registrando un incremento del 45% annuo rispetto al valore ottenuto nel triennio 18/21 per questa tipologia di pacchetti.