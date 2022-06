La UEFA si prepara a rifare il look alle sue competizioni per club.. L’organo di governo del calcio europeo ha lanciato una “Request for information” (richiesta informazioni) per dare avvio a un processo che porti alla nomina di agenzie creative che svilupperanno una nuova brand identity per le sue coppe nel ciclo triennale 2024-2027. La Confederazione sta cercando in sostanza agenzie interessate a sviluppare una nuova identità visiva per la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. La novità coincide oltretutto con il lancio nella nuova Champions – organizzata a girone unico e con 36 squadre – che nascerà proprio nella stagione 2024/25.