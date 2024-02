Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Andrea Lazzari spende parole al miele per Piotr Zielinski, suo compagno di squadra ai tempi dell'Udinese. Il centrocampista, ora in forza alla Vigor Senigallia, parla così del trasferimento del polacco dal Napoli all'Inter: "Zielinski è un giocatore che ha avuto una crescita esponenziale, è arrivato al massimo della sua carriera. Quando scende in campo esprime un gioco fantastico, sarebbe una follia privarsene a zero e sarebbe una genialata prenderlo a zero.

Avrebbe sicuramente potuto fare qualcosa di più, così come Allan che pure giocava con me ad Udine. Entrambi, da Udine in poi, sono cresciuti tantissimo. Piotr forse è stato un po’ discontinuo per diventare un vero top player".