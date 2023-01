In gol quest'oggi per il 2-0 che ha chiuso i giochi contro il Lecce, Darko Lazovic prima del match che ha visto l'Hellas tornare alla vittoria parlava così a DAZN dello stato di forma dei gialloblù: "Penso che nelle ultime tre partite abbiamo dimostrato di essere vivi, di lottare per il nostro obiettivo. Nonostante il ko contro l'Inter la prestazione c'è stata", il commento in merito alla sconfitta per 0-1 subita una settimana fa a San Siro contro la squadra di Inzaghi.