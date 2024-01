"La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha respinto il reclamo dell’Hellas Verona avverso la squalifica di 2 giornate inflitta a Darko Lazovic". È quanto comunica la FIGC in un comunicato ufficiale, ricordando che "il centrocampista serbo era stato sanzionato in occasione della gara con l’Inter dello scorso 6 gennaio valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A".