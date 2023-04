Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato del traguardo sempre più vicino della qualificazione alla prossima Champions League come di "un percorso lungo, che parte da molto lontano. Abbiamo avuto sempre conti in regola e abbiamo creato un gruppo competitivo sia dentro che fuori dal campo. Nei 19 anni di presidenza di Lotito, c'è da sottolineare il fatto che il percorso di questa società è sempre stato in crescita e lo testimoniano anche i numeri.