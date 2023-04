La Lazio vola: battuto anche lo Spezia al Picco, la squadra biancoceleste è ora a 61 punti in classifica, più nove sul Milan e più dieci sull'Inter. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, intervistato da DAZN e poi in conferenza, invita però i suoi a non mollare la presa: "Le classifiche possono cambiare quando ci sono 27 punti a disposizione. Eravamo messi piuttosto male, ma io ai ragazzi dicevo che era difficile ma non impossibile. Ora gli dico che non sarà facile come si può pensare dall'esterno.