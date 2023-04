Maurizio Sarri non vuole sentire parlare di Champions blindata, specie dopo la sconfitta di oggi contro il Torino. Il tecnico della Lazio lo spiega chiaramente ai microfoni di DAZN: "Il percorso per noi è ancora lungo. Noi dalla 22esima alla 30esima giornata abbiamo recuperato tanti punti su diverse squadre, ma in otto partite può succedere di tutto. Dire che la qualificazione alla Champions è al sicuro mi sembra un'analisi superficiale, se incappiamo in un periodo negativo succede qualcosa di negativo. Ora abbiamo un calendario difficile, non dobbiamo farci scalfire da una sconfitta e ripartire".