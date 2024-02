Intervistato dai canali UEFA alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco, il portiere della Lazio, Ivan Provedel ha lodato il percorso fatto durante la passata stagione dalle due squadre milanesi: "Quando penso alla Champions League, la prima cosa che mi viene in mente è quel sogno che avevo fin da bambino. Tutto è iniziato guardando una finale; era il periodo in cui la scuola stava finendo e ricordo che la guardai a casa con gli amici. Ascoltavo quella musica così speciale, sognando di poter giocare anch'io la finale, un giorno. La Champions League è questo per me. Ricordo anche molto bene le finali vinte dalle squadre italiane: data la mia età, i ricordi più belli sono legati agli ultimi successi di Milan e Inter. Spero che nei prossimi anni ci sarà un'altra vittoria italiana".

Poi sulla fase ai gironi durante la quale hanno affrontato anche l'Atletico, prossimo avversario dell'Inter ha anche detto:

"Il nostro è stato un girone duro. All'apparenza poteva sembrare facile dall'esterno, ma non è stato assolutamente così. Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic sono tutte squadre di alto livello. Superare il girone è stato un ottimo risultato considerando la qualità delle avversarie e il fatto che per molti di noi questa fosse la prima esperienza nel torneo. Il livello è altissimo, l'intensità è alta e penso che il nostro sia stato un ottimo cammino".