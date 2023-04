L'attaccante della Lazio Pedro, autore del gol del momentaneo 1-0 nella vittoria dei biancocelesti in casa del Monza, ha parlato ai microfoni di Rai Sport esprimendo la fiducia per la qualificazione alla prossima Champions, in una corsa dove la squadra di Maurizio Sarri ha acquisito un bel vantaggio: "Ancora mancano dieci partite, sarà difficile perché ci restano tanti scontri diretti da disputare. Noi però continuiamo a giocare bene, con grande fiducia. Questa è la strada da seguire fino alla fine".