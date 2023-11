Parlando in conferenza stampa al posto di Sarri alla vigilia della sfida col Bologna, Patric ripercorre i suoi anni di carriere toccando anche il cambio di ruolo. Impossibile non nominare Simone Inzaghi, suo allenatore nell'esperienza alla Lazio: "Da giovane al Barcellona giocavo da mediano ma eravamo tanti e poi mi hanno spostato sull'esterno. Con Inzaghi dal nulla ci siamo trovati a giocare nel 3-5-2, non sono per niente un esterno destro. Poi è vero che piano piano mi ha messo nella difesa a tre con Inzaghi e mi sentivo meglio", le parole del difensore biancoceleste raccolte da TMW.